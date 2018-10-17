Отчет Полторака и Муженко перед комитетом будет закрытым

Заседание комитета запланировано на 15:00. Фото: mil.gov.ua

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны в закрытом режиме заслушает министра обороны Степана Полторака и руководителя Генштаба Виктора Муженко.

Говорить будут о ситуации на военных складах, сообщил секретарь комитета Иван Винник.

"В закрытом режиме состоится отчет членам комитета, которые имеют доступ к государственной тайне, относительно спецификации и перечня боеприпасов, которые мы потеряли после взрывов в Ичне. Мы также получим информацию относительно общих запасов в Украине отдельных видов боеприпасов, которые остались в наличии. Мы будем предлагать решения. Они будут касаться действенных шагов по срочным неотложным мероприятиям по повышению живучести, пожаробезопасности, контрдиверсионной уязвимости арсеналов...

Мы не можем позволить потерю тех важных арсеналов, которые остались. Если государство их потеряет, воевать будет нечем", - подчеркнул Винник.

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9 октября примерно в 3:30 на военных складах вблизи 6 арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начался пожар, в результате которого сдетонировали снаряды. К ликвидации привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали жителей. Основной версией взрывов рассматривают диверсию со стороны России. По информации Минобороны, до начала взрывов на арсенале возле Ични было 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Из них более 40 тыс. - пригодны к применению.