От Зеленского не стоит ждать подвигов

Сегодня наибольшим стимулом и инициатором движения в сторону создания общих правил игры в стране является не президент Владимир Зеленский или его команда, а западные партнеры Украины. Они выступают постоянно действующим пинком, говорит Gazeta.ua политический обозреватель Леонид Швец.

Автор: picture alliance / Photoshot Зеленский имеет юридическое образование. Всю жизнь работал в шоу-бизнесе. Президентом стал без политического опыта

21 апреля проходит два года с победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. В 2019-м за него проголосовали 73,22% избирателей. Новоизбранный глава государства говорил, что ко власти с ним должны прийти "люди, которые будут служить народу". А в стране должны быть одинаковые для всех правила игры.

Как за 2 года продвинулся президент?

Он еще не прошел экватор. И все еще является лидером среди политиков как по президентскому рейтингу, так и по уровню доверия. Это чего-то стоит. Конечно, мы бы хотели, чтобы он все сказанное сделал и достиг успехов. Даже если поверить, что он действительно всего этого хочет, возникает вопрос, способен ли он это делать. Ибо один в поле не воин. Какой-то команды, которая бы ему помогала и стояла на тех же принципах, меняла качество политики, мы не видим. Зная его анамнез, его историю и отсутствие знаний о политике, от него одного трудно ожидать каких-то подвигов, которые могли бы что-то качественно изменить. У него нет для этого внутреннего ресурса. В этом смысле он не прокачанный. Поскольку он на себя взял ответственность за страну, то он полностью ответственен за все, что в ней происходит Поэтому надо отличать риторику кандидата от реальной политической ситуации. У нас такие авгиевы конюшни, что ожидать от человека-новичка каких-то подвигов Геракла было бы наивно и несправедливо к нему. Ждем от него того, что украинцы и политики не смогли сделать за четверть века. Приходит человек с амплуа комика, героя-любовника и должен убрать все то, что насрали за столько лет. Так не бывает. Но поскольку он на себя взял ответственность за страну, то он полностью ответственен за все, что в ней происходит. В том числе за то, что не смог переломить. То, как сейчас управляется, вызывает уважение. Понимая, что это человек посторонний. Например, сейчас кризисная ситуация с Россией. Он в короткий срок смог организовать внешнюю поддержку. Либо это его личная заслуга, либо заслуга западных партнеров - это уже второе дело.

Он говорил, что правила будут одни для всех, а правительство - эффективным. Движется в этом направлении?

На этом этапе президентства Зеленского наибольшим стимулом и инициатором движения в сторону создания общих правил игры является не он сам, не "Слуга народа", не парламент, не экспертные группы. Постоянно действующим пинком есть наши западные партнеры. Они напоминают о том, что нужно создавать общие правила. И судебная реформа, которая начиналась при Порошенко, куда-то движется только после того, как получим очередного пинка от структур МВФ или американского посольства.

Какую оценку можно поставить Зеленскому за два года?

Я бы 5 поставил. Человек с улицы стал президентом. Я всю жизнь занимаюсь политикой - преподавал, занимался политическими технологиями, пишу о политике. Мне страшно, когда понимаю, с какими проблемами сталкивается человек, который еще вчера не касался политики. Шикарно справляется как для его ситуации. Человек с улицы стал президентом. Шикарно справляется как для его ситуации На скрипке играть умеешь? - Не знаю, никогда не пробовал. Так и с Зеленским. Он раньше не играл на этом инструменте. А начал играть сразу в концертном холле. И ничего так получается. Среднего нет. Есть вершина, которую может взять конкретный человек - Зеленский. А есть вершина, которую надо брать Украине и ее лидеру - с этим все плохо.

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Прошло два года с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение "стадионных обещаний" Зеленского, озвученных им во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года. По оценке КИУ большинство обещаний Зеленского не было выполнено. В частности, не реализованы принципиальные обещания о проведении деолигархизации, росте благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Также не выполнено заявления о прекращении войны. Зато достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, а также приняты законы об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.