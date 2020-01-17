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суббота, 18 января 2020 09:00

От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было

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18 января 2012-го года на "Украинской правде" вышло расследование Игоря Луценко, будущего майдановца и депутата, о строительстве вертолетной площадки Януковича.

Под строительство кусок на склонах правого берега отдал Киевский горсовет. Получило ее общество с ограниченной ответственностью "Амадеус КО". Точное местонахождение участков не указали, только Парковую дорогу. Также размыто описали целевое назначение земли, что позволяет застройщику "фактически построить что-угодно".
Застроеная земля принадлежит к заповеднику "Исторический ландшафт Киевских гор и долин реки Днепр". А сама Парковая дорога входит в буферную зону Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской, которые являются частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На ее застройку надо разрешение Верховной Рады.

Площадка расположена недалеко от Верховной Рады и Администрации президента. Ею должен был пользоваться Виктор Янукович для полетов из своей резиденции Межигорье. Под площадкой - выставочный центр "Парковый". Сейчас с ресторанами, залами и просторными коридорами.

"Вертолетной площадкой смогут пользоваться все аварийные службы, в частности, Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство здравоохранения, а киевляне и гости столицы - заказать чартерные рейсы или купить билет на вертолет, который будет летать между аэропортом "Борисполь" и, собственно, площадкой "Днепр 1", - сказал 7 июня 2012-го года на церемонии открытия "вертолетной площадки Януковича" тогдашний министр инфраструктуры Борис Колесников.

Автор: КВЦ "Парковый"
  Нынешний вид вертолетной площадки
Нынешний вид вертолетной площадки

Летом 2016-го тогдашний прокурор Юрий Луценко заявил, что площадку строили на незаконные деньги. Производство о его строительстве открыли по семи статьям, в том числе хищения, повреждения объектов культурного наследия.

За два года, в октябре 2018-го, "Парковый" передали на управление коммунальному предприятия Киева. Впрочем суд по иску "Амадеус Ко" это запретил.

В сентябре 2019-го с площадки сняли арест, потому что прокуратура не доказала, что он является вещественным доказательством по делу.

Помещением КВЦ "Парковый" как пресс-штабом на выборах пользовался Владимир Зеленский, пропрезидентская партия "Слуга народа" как местом партийного съезда, а также местом для корпоратива.

Автор: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
  Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков и помощник президента Сергей Шефир в "Парковом" 21 июля, в день парламентских выборов
Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков и помощник президента Сергей Шефир в "Парковом" 21 июля, в день парламентских выборов


"Для тех, кто воровал эту территорию у киевлян, незаконно сооружал то здание, эта история закончилась, - говорит Игорь Луценко в комментарии Gazeta.ua. - Это здание нарушает принципы охраны памятника, археологического наследия.
Фактически мы имеем случай, когда можно безнаказанно застраивать зеленые склоны Днепра, которые считают одной из самых больших ценностей Киева.
Так в Украине происходит, продают дела за деньги ".

"Когда правящая политическая сила показывает - вот это краденое имущество можно использовать. Это означает легитимизацию украденного. Поскольку пространство культурное, археологическое было украдено, то это именно так и надо объяснять".

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Дата
18
января

От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было

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