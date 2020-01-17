От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было

18 января 2012-го года на "Украинской правде" вышло расследование Игоря Луценко, будущего майдановца и депутата, о строительстве вертолетной площадки Януковича.

Под строительство кусок на склонах правого берега отдал Киевский горсовет. Получило ее общество с ограниченной ответственностью "Амадеус КО". Точное местонахождение участков не указали, только Парковую дорогу. Также размыто описали целевое назначение земли, что позволяет застройщику "фактически построить что-угодно".

Застроеная земля принадлежит к заповеднику "Исторический ландшафт Киевских гор и долин реки Днепр". А сама Парковая дорога входит в буферную зону Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской, которые являются частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На ее застройку надо разрешение Верховной Рады.

Площадка расположена недалеко от Верховной Рады и Администрации президента. Ею должен был пользоваться Виктор Янукович для полетов из своей резиденции Межигорье. Под площадкой - выставочный центр "Парковый". Сейчас с ресторанами, залами и просторными коридорами.

"Вертолетной площадкой смогут пользоваться все аварийные службы, в частности, Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство здравоохранения, а киевляне и гости столицы - заказать чартерные рейсы или купить билет на вертолет, который будет летать между аэропортом "Борисполь" и, собственно, площадкой "Днепр 1", - сказал 7 июня 2012-го года на церемонии открытия "вертолетной площадки Януковича" тогдашний министр инфраструктуры Борис Колесников.

Автор: КВЦ "Парковый" Нынешний вид вертолетной площадки

Летом 2016-го тогдашний прокурор Юрий Луценко заявил, что площадку строили на незаконные деньги. Производство о его строительстве открыли по семи статьям, в том числе хищения, повреждения объектов культурного наследия.

За два года, в октябре 2018-го, "Парковый" передали на управление коммунальному предприятия Киева. Впрочем суд по иску "Амадеус Ко" это запретил.

В сентябре 2019-го с площадки сняли арест, потому что прокуратура не доказала, что он является вещественным доказательством по делу.

Помещением КВЦ "Парковый" как пресс-штабом на выборах пользовался Владимир Зеленский, пропрезидентская партия "Слуга народа" как местом партийного съезда, а также местом для корпоратива.

Автор: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков и помощник президента Сергей Шефир в "Парковом" 21 июля, в день парламентских выборов

"Когда правящая политическая сила показывает - вот это краденое имущество можно использовать. Это означает легитимизацию украденного. Поскольку пространство культурное, археологическое было украдено, то это именно так и надо объяснять".