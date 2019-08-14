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среда, 14 августа 2019 16:21

От Тимошенко до кума Путина: ЦИК зарегистрировала еще 57 нардепов

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От Тимошенко до кума Путина: ЦИК зарегистрировала еще 57 нардепов
Медведчука и Тимошенко зарегистрировали нардепами.

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду зарегистрировала еще 57 народных депутатов. Всего зарегистрировано 82 нардепа.

В том числе 6 по списку от "Слуга народу": Елизавету Ясько, Ирину Верещук, Александра Качура, Артема Культенко, Артема Кунаева, Владимира Крейденко.

5 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь": Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Михаила Папиева, Юрия Загороднего, Александра Колтуновича.

17 - от "Батьківщина": Юлию Тимошенко, Валентина Наливайченко, Сергея Соболева, Елену Кондратюк, Ивана Кириленко, Андрей Кожемякина, Григория Немырю, Сергея Власенко, Валерия Дубиля, Александра Абдуллина, Ивана Крулько, Анжелику Лабунскую, Михаила Цымбалюка, Ольгу Белькову, Алену Шкрум, Владимира Кабаченко, Вадима Ивченко.

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4 - от "Европейской солидарности" - Андрея Парубия, Мустафу Джемилева, Николая Величковича, Сергея Алексеева.

Также комиссия зарегистрировала 25 нардепов-мажоритарщиков - 13 самовыдвиженцев, 9 - от "Слуга народу", по одному представителю от "Укроп", "Единый центр" и "Наш край".

В частности товарища олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицу и экс-главу секретариата президента Виктора Ющенко Виктора Балогу.

Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.

Такое решение приняла на первом собрании подготовительная депутатская группа, в которую вошли представители всех партий, прошедших в парламент.

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Комментарии

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Дата
14
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