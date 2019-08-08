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пятница, 09 августа 2019 15:00

Определили дату первого заседания новой Рады

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Автор: petropavlivka.city
  29 сентября народные депутаты примут присягу
29 сентября народные депутаты примут присягу

Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.

Такое решение приняла на первом собрании подготовительная депутатская группа, в которую вошли представители всех партий, прошедших в парламент.

Дату 29 августа предложил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Также звучали предложения 20 августа и 3 сентября. Свою дату Разумков поставил на голосование первой. 5 присутствующих воздержались, остальные высказались "за".

"Торжественное заседание состоится 29 августа 2019-го, как и первое пленарное заседание Верховной Рады", - сказал Разумков.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.

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