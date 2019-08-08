Определили дату первого заседания новой Рады

Автор: petropavlivka.city 29 сентября народные депутаты примут присягу

Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.

Такое решение приняла на первом собрании подготовительная депутатская группа, в которую вошли представители всех партий, прошедших в парламент.

Дату 29 августа предложил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Также звучали предложения 20 августа и 3 сентября. Свою дату Разумков поставил на голосование первой. 5 присутствующих воздержались, остальные высказались "за".

"Торжественное заседание состоится 29 августа 2019-го, как и первое пленарное заседание Верховной Рады", - сказал Разумков.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.