От телеведущей к генералу СБУ: СМИ назвали 10 технических кандидатов в президенты

Журналисты опубликовали список кандидатов в президенты, которые предположительно могут работать на других претендентов в борьбе за президентское кресло.

10 кандидатов назвали техническими на сайте "Українська правда"

Юлия Литвиненко

Юлия Литвиненко - тележурналистка, ведущая программ на канале "Інтер", TVi, NewsOne. Последний год она работала на телеканале "Прямий", который принадлежит окружению Порошенко.

Для своей кампании Литвиненко придумала интервьюшний стиль, якобы она ставит вопрос своим визави, но и ответить им не дает.

Так, кандидат-журналистка адресовала вопрос Анатолию Гриценко о продаже вооружения во времена его управления Минобороны, Владимиру Зеленскому - о шутках "95 квартала" над Украиной и ее достижениями, а вот Порошенко звучало удобное вопрос, который подчеркивает стратегию его кампании: "Почему вы не договариваетесь о мире с Путиным"?

Больше всего вопросов у Литвиненко к Юлии Тимошенко, которую журналистка-кандидат в президенты даже вызвала на дебаты.

Фамилия Литвиненко созвучна с Тимошенко, причем обе носят одно и то же имя - Юлия.

Юрий Тимошенко

Юрий Тимошенко до недавнего времени был членом фракции "Народний фронт", но из-за намерения идти в президенты без согласования с родной политсилой, его выгнали из рядов "фронтовиков".

Тимошенко выглядит типичным кандидатом-клоном. Его фамилия и отчество полностью совпадают с фамилией и инициалами Юлии Тимошенко.

Ольга Богомолец

Ольга Богомолец - украинский врач-дерматолог, имеет собственную клинику дерматологии и косметологии.

5 лет назад Богомолец вошла во фракцию БПП и с тех пор никуда не выходила. Кандидат в президенты никогда особо не выступала против действий Порошенко и не имела претензий к его политсиле.

Причиной участия нардепа на выборах может быть противостояние с Тимошенко. А точнее - возможная попытка "размыть" электорат Юлии Владимировны.

Богомолец подбирает риторику, похожую к риторику экс-премьера, в части соцполитики. Обе обещают доступную страховую медицину, справедливые тарифы, новую пенсионную реформу и улучшение условий ведения бизнеса.

Сергей Каплин

Каплин возглавляет "Соціал-демократична партія України", в Верховную Раду прошел по спискам БПП. Его связывают с бывшим главой Админитсрации президента Сергеем Левочкиным.

В своей предвыборной кампании кандидат четко принимает месседжи Тимошенко. Например, не успела она пообещать снижение цены на газ вдвое, как по Киеву появились билборды Каплина, где он обещает снизить цену на газ в четыре раза.

Параллельно социалист троллит Тимошенко баннерной кампанией в интернете с месседжем: "Не она, а он поднимет минимальную зарплату".

Илья Кива

Кива успел поработать заместителем начальника УМВД в Донецкой области, впоследствии руководителем департамента противодействия наркопреступности и к лету 2017 трудился советником министра Арсена Авакова.

Публично Кива не скрывает пренебрежительного отношения к Петру Порошенко.

Острые высказывания в сторону президента из уст Киви является отражением верности Авакова, который не любит Петра Алексеевича.

Кроме Авакова, в последнее время Киву связывают и с товарищем министра, олигархом Игорем Коломойским, который делает все возможное, чтобы помешать выигрышу Порошенко.

Евгений Мураев

Мураев является внефракционным нардепом, хотя еще несколько лет назад был членом "Опозиційний блок".

Его риторика типична для пророссийского избирателя. На этих выборах Мураев распыляет голоса Бойко и Вилкула.

Бывшие партийцы Мураева из партии "За життя" не под запись обвиняют его в сотрудничестве с Администрацией президента.

Владимир Петров

Петров является политтехнологом и продюсером "Люмпен продакшн".

На выборах он может работать сразу против нескольких кандидатов в президенты, но прежде всего - против комика Владимира Зеленского, который так же насмехается над старыми политиками.

Игорь Смешко

В течение 2003-2005 годов - в конце правления Леонида Кучмы и начала президентства Виктора Ющенко - Игорь Смешко работал председателем Службы безопасности.

Вплоть до 2014 года Смешко практически не был касательным к большой политике. После Революции Достоинства Александр Турчинов назначил его советником и.о. президента, а после избрания Порошенко, то тоже назначил его своим советником.

Хотя уровень поддержки Смешко колеблется в пределах 2% среди тех, кто собирается принять участие в выборах, он ориентируется на избирателя, который ждет порядочного человека во власти с военным опытом.

В этом амплуа он конкурирует с Анатолием Гриценко, который подчеркивает свою честность и опыт министра обороны.

Игорь Шевченко

Шевченко был министром экологии по квоте "Батьківщина" в правительстве Арсения Яценюка.

Шевченко имеет ту же фамилию, что и кандидат Коломойского Александр Шевченко из партии "Укроп", который и сам имеет признаки техничности. То есть экс-министр может элементарно отбирать невнимательных избирателей в своего однофамильца.

Александр Шевченко

До парламента Шевченко работал топ-менеджером на горнолыжном курорте Буковель, принадлежащему олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

С одной стороны, Шевченко идет на президентские выборы, чтобы пропиарить "Укроп" перед парламентскими выборами.

Но с другой - депутат является соперником Порошенко в западных областях и отбирает у него важные голоса.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.