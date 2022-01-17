 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 459
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2583
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 270
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1359
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4653
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3087
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3303
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 558
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1179
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
28 Просмотров: 2619
Фото
Все фото
20
5
6
6
11
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Видео
Все видео
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4842
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 927
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 306
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
понедельник, 17 января 2022 23:48

От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
20

  Комментировать

Сегодня главным событием в Украине стал прилет из Европы Петра Порошенко и дальнейшее судебное заседание по делу пятого президента. Слушание проходило в Печерском райсуде Киева.

Gazeta.ua собрала фотогалерею со снимками, которые делали наши корреспонденты из аэропорта "Киев", суда и территории вокруг него. Также предлагаем вспомнить хронологию главного события 17 января в нашем видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский боится" - нардеп объяснил, почему затягивается решение по делу Порошенко

Петра Порошенко встречали в аэропорту «Киев» десятки журналистов и сотни поклонников
Фото: Дмитрий АНОХИН
Петра Порошенко встречали в аэропорту «Киев» десятки журналистов и сотни поклонников
Петра Порошенко встречали в аэропорту «Киев» десятки журналистов и сотни поклонников
Петра Порошенко встречали в аэропорту «Киев» десятки журналистов и сотни поклонников
Петра Порошенко встречали в аэропорту «Киев» десятки журналистов и сотни поклонников

Петр Порошенко подозревается в государственной измене, сообщили в Государственном бюро расследований в конце декабря. В "Европейской солидарности" такие заявления назвали "фарсом".

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Принявшая это решение судью Виту Бортницкую внесли в базу сайта "Миротворец".

В Европейском конгрессе Украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 1 Просмотров: 27253
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 1 Просмотров: 24129
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг 1 Просмотров: 15156
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 10665
Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду
Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду 1 Просмотров: 9963
Политика
"Дадим Украине оружие" - сенаторы США предупредили Путина
"Дадим Украине оружие" - сенаторы США предупредили Путина Просмотров: 18
Ермак второй раз за неделю переговорил с Салливаном
Ермак второй раз за неделю переговорил с Салливаном 1 Просмотров: 90
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
5
 Просмотров: 909
Зеленский отреагировал на петицию о военном учете женщин
Зеленский отреагировал на петицию о военном учете женщин Просмотров: 1062
"Зеленский боится" - нардеп объяснил, почему затягивается решение по делу Порошенко
"Зеленский боится" - нардеп объяснил, почему затягивается решение по делу Порошенко
 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
28
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
8
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
7
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
6
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
6
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 1634
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть