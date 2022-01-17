От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео

Сегодня главным событием в Украине стал прилет из Европы Петра Порошенко и дальнейшее судебное заседание по делу пятого президента. Слушание проходило в Печерском райсуде Киева.

Gazeta.ua собрала фотогалерею со снимками, которые делали наши корреспонденты из аэропорта "Киев", суда и территории вокруг него. Также предлагаем вспомнить хронологию главного события 17 января в нашем видео.

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Фото: Дмитрий АНОХИН

Петр Порошенко подозревается в государственной измене, сообщили в Государственном бюро расследований в конце декабря. В "Европейской солидарности" такие заявления назвали "фарсом". 6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Принявшая это решение судью Виту Бортницкую внесли в базу сайта "Миротворец". В Европейском конгрессе Украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".