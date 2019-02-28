От Порошенко к Мураеву: назвали крупнейших толстосумов выборов

44 кандидата в президенты обладают 2,23 млрд грн. 37% от этой суммы - это активы президента Петра Порошенко. Такие цифры обнародовало движение "Чесно", проанализировав поданные декларации за 2017 год.

Финансовые отчеты за прошлый год еще не подавались.

Больше всего денег - у Порошенко (828,18 млн) и внефракционного нардепа-мажоритарщика Юрия Деревянко (445,49 млн грн), которого выдвинула партия "Воля".

В пятерке толстосумов - Сергей Тарута (188 млн), Александр Вилкул (142 млн), Евгений Мураев (98 млн), говорится в исследовании.

Наибольший официальный доход получил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Наибольшую долю доходов - на около 16 млн грн - составила продажа недвижимости. Порошенко заработал на 4 млн меньше.

Среди женщин самой богатой является нардеп из "БПП" Ольга Богомолец. Ее доходы достигали 8,32 млн грн, из которых значительную часть она получила от предоставления в аренду собственной недвижимости, в том числе и от посольства США в Украине - за помещение на улице Сикорского.

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Президентская избирательная кампания для одного кандидата стоит не менее $ 5 млн или 139 млн грн. К такому выводу пришли СМИ.