От покойного отца сын Кернеса получил 30 млн грн

Сын покойного мэра Харькова Кирилл Кернес задекларировал подарок от отца Геннадия Кернеса - 30 млн грн.
Свидетельствует его декларация.
Кирилл Кернес является депутатом Харьковского горсовета. В 2020-м получил 75 тыс. грн заработной платы в городском бюро технической инвентаризации.
30 млн грн он задекларировал, как подарок от отца. Без него, доходы нардепа за год составили около 1,2 млн грн.
У семьи Кернеса-младшего 6 квартир и 4 автомобиля.
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Наличных почти 35 млн грн, $82 тыс. и €22 тыс. На банковских счетах у Кирилла размещено около 90 тыс. грн.
Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 году.
С 2010-го он был мэром Харькова.
Выборы нового мэра города назначили на 31 октября 2021 года.
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