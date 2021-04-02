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пятница, 02 апреля 2021 16:58

От покойного отца сын Кернеса получил 30 млн грн

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От покойного отца сын Кернеса получил 30 млн грн
У семьи Кернеса-младшего шесть квартир. Фото: kharkiv.znaj.ua

Сын покойного мэра Харькова Кирилл Кернес задекларировал подарок от отца Геннадия Кернеса - 30 млн грн.

Свидетельствует его декларация.

Кирилл Кернес является депутатом Харьковского горсовета. В 2020-м получил 75 тыс. грн заработной платы в городском бюро технической инвентаризации.

30 млн грн он задекларировал, как подарок от отца. Без него, доходы нардепа за год составили около 1,2 млн грн.

У семьи Кернеса-младшего 6 квартир и 4 автомобиля.

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Наличных почти 35 млн грн, $82 тыс. и €22 тыс. На банковских счетах у Кирилла размещено около 90 тыс. грн.

Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 году.

С 2010-го он был мэром Харькова.

Выборы нового мэра города назначили на 31 октября 2021 года.

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