От Лазаренко до Ахметова: СМИ "засветили" миллиарды олигархов и экс-чиновников в швейцарском банке

Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние оценивают в $7,6 млрд. Фото: Getty Images

Украинские олигархи удерживают деньги в одном из крупнейших швейцарских банков - Credit Suisse.

Об этом рассказали журналисты "Слідство.Інфо".

Олигарх Ринат Ахметов свои счета преимущественно разделил с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы SCM.

Журналисты обнаружили более 50 таких счетов, баланс на одном из которых достигал 497 млн франков в 2016 году. По нынешнему курсу это свыше 15,2 млрд грн.

В SCM ответили, что банк "входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Европы". А а информация, что группа "может (или не может) поддерживать банковские отношения с Credit Suisse, не является ни новостной, ни особенно интересной".

Если счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом, то происхождение счетов Игоря Коломойского не кажется столь очевидным.

Олигарх имел один счет на свое имя более чем в 27 млн франков (более 830 млн грн).

Еще один счет в 2007 году – на имена его матери, жены и дочери в более трех млрд франков (более 92 млрд грн).

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"У меня никаких счетов в банке Credit Suisse нет. Ни у меня, ни у дочери, ни у матери. А те, что вы описываете, это были не CS, а другого банка, который потом купил Credit Suisse.

В 1996 году это был, по-моему, банк Leu, а затем он стал Clariden Leu. И на него приходили деньги от продажи активов, акций Evraz. А затем эти деньги перебросили в Кипрский филиал ПриватБанка, и они хранились там.

Моя семья к этим деньгам никакого отношения не имела. Она имела право пользования, это на всякий случай, вдруг со мной что-нибудь случится", - рассказал Коломойский.

Evraz Group – международная металлургическая и горнодобывающая компания. В 2007 году купила пять горно-металлургических предприятий в Украине у группы "Приват" Коломойского. За это около миллиарда долларов заплатила деньгами, остальную сумму Коломойский получил в виде акций Evraz. Потом, похоже, олигарх продал акции.

Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в выводе из ПриватБанка $5,5 млрд. Сейчас государственный банк судится с олигархом в нескольких странах, в частности, Великобритании.

Подсанкционные бизнесмены и проблемные активы

Клиентом Credit Suisse в 2014 году стал российско-украинский бизнесмен Павел Фукс. В следующем году его счет насчитывал 17 млн франков (по нынешнему курсу – более 522 млн грн).

Фукс известен тем, что выкупил два миллиарда гривен долга Киевского метрополитена. В прошлом году попал под санкции СНБО из-за связи с нефтегазовыми махинациями времен Виктора Януковича - в частности, из-за приобретенной им компании "Голден Деррик".

Компания связана с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. Именно она получила разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-13 годах вне конкурса, потому что треть ее капитала принадлежала государственной "Надра України".

Закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк имел на счету швейцарского банка в 2015 году более 60 тыс. франков.

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов называл Фирманюка "контрабандистом №1" в Украине. В этом году он попал в санкции СНБО.

У владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка было около десяти счетов, один из которых в 2008 году насчитывал более 200 млн франков.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Бахматюка в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка. Он находится в Австрии.

Бывшие чиновники

Бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский имел три счета. Он стал клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах.

Один из которых насчитывал по меньшей мере 1 млрд франков - более 30 млрд грн, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря СНБО.

Другой его счет существовал в том же году, когда возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.

После победы Владимира Зеленского на выборах Хорошковский вернулся в Украину, журналисты не раз фиксировали его в Офисе президента.

"У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, на этом все", - ответил он журналистам.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в 2010 году имел в Credit Suisse счет на 699 тыс. франков.

В марте 2017 года Насирова арестовали по подозрению в прекращении налогообложения газотрейдинговых компаний нардепа Александра Онищенко. Чиновника обвинили в нанесении ущерба государству на 2 млрд грн.

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Имел счета в швейцарском банке и бывший премьер-министр Павел Лазаренко.

Всемирный банк в 2007 году включил его в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.

В 2009 году, спустя почти десять лет после задержания в США, его приговорили к восьми годам тюрьмы за коррупцию и отмывание средств. Вышел на свободу в 2012 году. По данным СМИ, с семьей живет в пригороде Сан-Франциско.

Счета в швейцарском банке Лазаренко открывал в 1997 году.

Первый счет делил вместе с Петром Кириченко, его ближайшим советником и товарищем. В 2003 году счет насчитывал более семи миллионов франков.

"На этом счете находится примерно 5 миллионов долларов, - рассказал адвокат Лазаренко. - Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года".

В 2003 году бывший премьер на еще одном счете имел более 45 тыс. франков, выяснили журналисты.

Украина снизилась в индексе восприятия коррупции. Действующая власть затягивает выполнение антикоррупционных обещаний. Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет.