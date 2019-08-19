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От экс-"регионала" Новинского до борца Беленюка: ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа

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От экс-&quot;регионала&quot; Новинского до борца Беленюка: ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа
Вадим Новинский снова проходит в парламент.

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала 93 народных депутата. Всего уже зарегистрировали 238 парламентариев.

В частности, 38 от партии "Слуга народу", среди них будущего спикера Дмитрия Разумкова, генерального директора "1+1 медиа" Александр Ткаченко, борца Жана Беленюка.

От "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 1.

От "Европейской солидарности" - 3, в частности добровольца-медика Яну Зинкевич.

Пятерых от "Голос", среди них журналиста Сергея Рахманина, бывшего заместителя министра здравоохранения, рефоматора по закупкам Ольгу Стефанишину.

Также зарегистрировали 46 нардепов, избранных в округах. В частности, экс- "регионала" Вадима Новинского, который шел по округу в Мариуполе.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народу" -
254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батьківщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.

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