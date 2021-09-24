От чего зависит второй срок Зеленского

Михаил Басараб: "Перспективы Зеленского на второй срок зависят от количества мест, которые возьмет его партия в Раде в 2023 году. Сомнительно, что она повторит предыдущий успех. Если будет в меньшинстве, то другие игроки смогут сформировать коалицию без него. Сейчас Зеленский быстро проиграл бы борьбу, если бы не контролировал парламент и правительство". Фото: Тарас Подолян

Президент Владимир Зеленский остается фаворитом электоральных симпатий. Его главный оппонент Петр Порошенко – лидер по антирейтингу. Перспективы Зеленского на второй президентский срок зависят от успеха его партии на парламентских выборах.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Михаил Басараб.

"Электоральные настроения замерли, – говорит он. – Фиксируем распределение политических симпатий на уровне 2019 года. Зеленский остается фаворитом. Порошенко хочет переломить ситуацию, но топчется на месте. Обе стороны пытаются мобилизовать свой электорат, чтобы иметь основу для следующих выборов. В то же время делают невозможным расширение круга своих сторонников".

Летом 2019 года рейтинг Порошенко просел, но впоследствии несколько вырос за счет "Голоса", который потерял позиции. Однако превзойти показатели позапрошлого года пятому президенту не удалось. Большинство патриотических и прозападных избирателей ищут альтернативу, отмечает политолог.

"Петр Порошенко – безусловный лидер по антирейтингу. На вопрос "За кого вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?" – около половины украинцев отвечают: "За Порошенко". Застой создает предпосылки для появления новых игроков. Сложно сказать, какой будет ситуация в 2023 году. Многое зависит от того, будет ли власть делать ошибки, и как будет справляться с кризисами", – заявляет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социологи опубликовали рейтинг политиков: Зеленский первый, Порошенко - второй

Сейчас у Зеленского нет конкурентов на президентских выборах, утверждает Басараб.

"У Виталия Кличко действительно один из самых высоких уровней доверия. Но готовность проголосовать – это другое. Он пока не конкурент для президента. На сегодня с большим отрывом, но вторым остается Порошенко. У него есть собственные медиа-ресурсы и фракция, он постоянно борется против малейших конкурентов в своей нише. Пытается никого не упустить. Зеленскому выгодно иметь такого оппонента, у которого нет никаких шансов", – говорит он.

Перспективы Зеленского на второй срок зависят от количества мест, которые возьмет его партия в Раде в 2023 году. Сомнительно, что она повторит предыдущий успех. Если будет в меньшинстве, то другие игроки смогут сформировать коалицию без него. Сейчас Зеленский быстро проиграл бы борьбу, если бы не контролировал парламент и правительство, заключает Басараб.

Полное интервью с Михаилом Басарабом читайте в журнале "Країна"

По данным опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" в начале сентября, за Зеленского готовы отдать голоса 31% избирателей. В то же время 13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,9% – Юрия Бойко, 9,2% – Юлию Тимошенко, 6,1% – Игоря Смешко, 5,7% – Владимира Гройсмана, 5,7% – Евгения Мураева, 4,1% – Олега Ляшко, 3,7% – Дмитрия Разумкова, 3,1% – Арсения Яценюка. В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором – 73,22%.