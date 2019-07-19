Освобождение украинских моряков: Денисова передала России ходатайство

24 украинских военных моряков удерживают в Лефортовском СИЗО. Фото: Facebook

В Министерство иностранных дел России передали ходатайство об освобождении 24-х украинских моряков.

"Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного обязательства в отношении 24-х украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО", - написала в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Она отметила, что ждет ответа.

25 ноября 2018-го пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили 3 украинские военные корабли, осуществлявшие плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполя, и 24 моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на 2 месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву. 17 июля 2019-го Лефортовский районный суд Москвы на 3 месяца продлил срок содержания под стражей украинских военнопленных моряков - до 24 и 26 октября.