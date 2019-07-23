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Освобождение Ефремова связали с Портновым

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Освобождение Ефремова связали с Портновым
"Он сначала в своем Telegram-канале написал, или где он там написал, что будет уволен Ефремов. Видно, он демонстрирует, что влияет на суд. И этим якобы снова хвастается", - юрист о Портнова. ФОТО: "Радио Свобода"

Освобождение екс-руководитеся фракции "Партии регионов" Александра Ефремова из-под стражи может быть связано с возвращением в Украину заместителя Администрации президента Януковиче Андрея Портнова.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал юрист, председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
"Мы видим, что это (освобождение из-под стражи - Gazeta.ua) очень вероятно связано с тем, что Портнов вернулся вообще в Украину. Он в своем Telegram-канале писал, что будет освобожден Ефремов. Видно, он демонстрирует, что влияет на суд. и этим якобы снова хвастается. Это приводит нас к двум мыслям. Первое - очень опасная тенденция, такие люди и дальше на свободе и влияют на суды, систему правопорядка, второе - показатель провалившейся реформы суда за последние 5 лет ", - отметил Жернаков.

По мнению юриста, судебную реформу и реформу органов правопорядка надо перезапускать.

"Это не единственный регионал-представитель предыдущей власти в отношении которого было множество доказательств о возможном преступлении, которого отпустили на свободу (под домашний арест - Gazeta.ua). Это означает, что ни судебная система, ни органы правопорядка не справляются с возложенными на них функциями, и даже в таких "ярких" случаях они не могут довести дело до конца - до справедливого наказания ", - добавил Жернаков.

Юрист ожидает, что заявления руководителя "Слуги народа" Дмитрия Разумкова по перезапуска судебной реформы станут реальной попыткой выбрать "нормальных членов" в Высший совет правосудия, обновить судейский корпус, навести порядок в органах прокуратуры и правопорядка. "Спросить" из президентской команды, по словам Жернаков, можно будет уже через несколько месяцев.

"Сейчас, на волне популярности, такое (обновление - Gazeta.ua) надо делать. Растягивать то годы - это опять не получится, так же, как не получилось у предыдущей власти. Начать надо с того момента, когда будет сформировано парламентское большинство - и сможет быть назначен правительство, можно будет принимать законы. От Администрации президента (требовать результаты — Gazeta.ua) можно уже, потому что анонсировали создание комиссии для подготовки этой реформы, совет по правовым вопросам, очень ждем создания этого совета и активизации этой реформы ", сказал Жернаков.

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Апелляционный суд Киева освободил бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи. После почти 3 лет под стражей политику назначили круглосуточный домашний арест.

Александра Ефремова обвиняют в государственной измене и в помощи во время захвата здания Луганского управления СБУ, организованной при поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

"Регионал" задержали 2016-го в июле. Хотел вылететь из Украины в Вену, Австрия. С 1 августа 2016-му он содержится под стражей в следственном изоляторе.

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