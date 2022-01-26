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среда, 26 января 2022 13:10

Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения

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Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения
В феврале 2020 посол Японии в Украине вручил сертификат на медицинскую технику директору Военно-медицинского центра Восточного региона Юрию Подоляку. ФОТО: GettyImages

Дипломатические отношения были установлены между Украиной и Японией 30 лет тому назад – 26 января 1992 года. Через год в Киеве открылось японское посольство.

Япония признала Украину в конце декабря 1991-го. Первым ее послом у нас стал дипломат Эдамура Сумио. Всего за 30 лет японскими послами в Украине было 11 человек. В настоящее время этот пост занимает Мацуда Куниори.

Из украинских дипломатов послами в Японии становились шестеро. С апреля 2020 года эту должность занимает экономист Сергей Корсунский.

"Приветствую всех японолюбов с этой датой. Долгий путь пройден, многое было сделано, но еще больше – впереди", - написал Корсунский сегодня на своей странице в фейсбуке.

С самого начала официальных отношений Япония оказывает Украине техническую, грантовую и финансовую помощь. Помогает укреплять демократические институты, проводить административные и экономические реформы, развивать культуру, образование, медицину и инфраструктуру, говорится на странице посольства Украины в Японии.

Максимально активно украинско-японские отношения начали развиваться после 2014 года, когда Япония осудила аннексию Крыма Россией и ввела против Москвы санкции.

"Мы готовы предоставить Украине $1,5 миллиарда финансовой помощи, когда она примет и введет в действие реформы Международного валютного фонда", - заявляли в японском правительстве.

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26 февраля прошлого года японцы еще раз подтвердили свою приверженность территориальной целостности Украины.

"По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя (26 февраля 2014 года в центре Симферополя прошел многотысячный митинг за Украину – несмотря на то, что в это время здание крымского парламента уже контролировали российские военные. – Gazeta.ua) еще раз напоминаем о постоянной поддержке правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма", – говорилось в заявлении на странице японского посольства в Украине.

Финансово-кредитное сотрудничество с Японией реализуется благодаря программе Официальной помощи развитию. Через нее с 1992-го японцы предоставили нам помощи и кредитов более чем на $3,2 млрд. При этом большая часть этих денег поступила в 2014-2019 годах. Основная их часть вкладывается в реализацию больших инфраструктурных проектов.

"В 2012 году на основе льготного кредита был запущен в эксплуатацию терминам D аэропорта Борисполь", – отмечается на сайте украинского посольства в Японии.
Страны сотрудничают между собой и в культурной сфере. 2017-й был объявлен "Годом Японии в Украине". В течение 12 месяцев в разных украинских городах высаживали сакуры, проводили выставки японских художников. В свою очередь, в японском Токио осенью 2018-го действовала фотовыставка к 27-й годовщине независимости Украины. В том же году в городе прошла "Неделя Украины".

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять меры, если Россия нападет на Украину. Об этом он заявил во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора Кисида с Байденом договорились тесно координировать меры, которые они могут принять против России в случае агрессии. Какие именно это могут быть действия со стороны Японии, не уточняется.

В Кремле выразили недоумение по поводу японской позиции и "посоветовали" японцам "беспристрастно оценить агрессивную деятельность НАТО".

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Дата
26
января

Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения

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