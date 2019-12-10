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вторник, 10 декабря 2019 13:10

Оставили в должности судью, который позволил разгон Майдана

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Оставили в должности судью, который позволил разгон Майдана
Судья Аблов позволил "Беркуту" разогнать Майдан, пишут антикоррупционеры.

Высший совет правосудия оставил в должности судью Майдана Евгения Аблова. Об этом во вторник сообщил Центр противодействия коррупции.

"Чуда не случилось. Знаете как ВРП наказала Аблова? Выписала строгий выговор с лишением доплат к зарплате в течение 3 месяцев. Цирк", пишут активисты-антикоррупционеры.

"То есть ВРП отмазала Аблова в шестую годовщину попытки разгона Майдана. Именно Аблов дал добро на разгон Майдана, чтобы была возможность установить новогоднюю елку", - пишут в ЦПК.

В декабря 2013 года судья Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов за 6 чассов рассмотрел иск и обязал "Беркут" разогнать Майдан. Попытка разгона состоялась в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года. Через 2 недели он получил квартиру, которую затем продал за 9,5 млн грн, напоминал адвокат Роман Маселко.

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3 декабря Верховная Рада приняла закон о совершенствовании работы Государственного бюро расследований. Депутаты поддержали поправку, предусматривающую создание в ГБР отдельного управления по расследованию дел Майдана.

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