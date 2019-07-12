Остался один день для смены места голосования

15 июля - последний день смены места голосования.

Завтра, 15 июля, остается последний день, когда избиратели могут изменить место для голосования.

Гражданская сеть "Опора" напоминает о 5 шагах, которые нужно сделать.

Прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей

Как правило, отделы ДРВ расположены в зданиях исполкомов городов областного значения или при райгосадминистрациях. Их адреса ЗДЕСЬ.

Иметь с собой паспорт и написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования

Необходимо написать заявление установленного образца. Бланк заявления можно скачать на сайте ДРВ, чтобы заполнить заранее, или взять распечатанный в отделе Госреестра избирателей. В заявлении необходимо указать адрес фактического места жительства, или номер участка, на котором планируете голосовать. Адреса участков можно найти ЗДЕСЬ. Понадобится оригинал паспорта. Можете на всякий случай подготовить еще его копию.

Получить удостоверение об изменении места голосования

Орган ведения ДРВ выдаст удостоверение о временном изменении места голосования, где будет указана дата выборов (21 июля 2019), а также номер избирательного участка для голосования. Иногда такое свидетельство выдают не сразу, а просят зайти за ним, например, на следующий день. Но наличие этого права не является основанием для отказа избирателю в выдаче бюллетеня.

Проверить себя в списке избирателей онлайн

Через 24 часа после прохождения процедуры изменения места голосования избиратель может увидеть информацию о своем включении/невключении в Государственный реестр избирателей, зайдя в "Личный кабинет избирателя" на сайте ДРВ. В разделе "Проверка включения" нужно внимательно, без описок, ввести свои персональные данные, ввести подтверждение код, который придет на электронную почту, и убедиться, что вы занесены в список избирателей.

21 июля с 8:00 до 20:00 прийти на новый участок

В день голосования, 21 июля 2019 года прийти на этот новый избирательный участок с паспортом с 8:00 до 20:00 и проголосовать.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.