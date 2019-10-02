"Особым статусом" Россия хочет заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

Россия "особым стусом" оккупированного ней Донбассу хочет заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины, говорит Порошенко.

Никакой "формулы Штайнмайера" не существует в природе. Это российская выдумка.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады пятый президент Петр Порошенко.

"Первое. Никакой "формулы Штайнмайера" не существует в природе. Это российская выдумка. Никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины - ни письменно, ни в другой форме - никогда не одобрял "формулу". Я вам это говорю, как непосредственный участник саммитов "нормандского формата" , где Путин пытался продавить эту версию. И украинская сторона всегда давала решительный отпор", - сказал он.

Порошенко добавил, что "формула защищает российские интересы".

"Как бы сейчас вас не пытались убедить в обратном, после того, как на весь мир было заявлено, что Украина ее одобрила, только со вчерашнего дня "формула" стала частью всего процесса", - заявил бывший президент.

"Оценка "формулы Штайнмайера" уже высказана министром иностранных дел РФ. На вопрос: "А что же будет на оккупированных территориях?" Лавров сказал: "Будет так, как в Приднестровье". Неужели вы этого не слышите?" - продолжил Порошенко.

"Позиция России заключается в том, чтобы сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантической стремлений Украины. Мы отвергли любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016-м и создали дорожную карту имплементации минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации "Минска", - также заявил Порошенко в Facebook.

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1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе. Это поддержала Россия и партия кума Путина Медведчука. Вместе с тем украинцы в разных городах устроили демонстрации против подписания "формулы Штайнмайера".