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суббота, 12 февраля 2022 14:49

Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины

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Основная команда останется – посольство США подтвердило частичную эвакуацию дипломатов из Украины
С 13 февраля посольство приостановит предоставление услуг. Фото: visaglobal.com.ua

Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, уехать из Киева.

Также с 13 февраля предоставление услуг в посольстве будет приостановлено, сообщает посольство США в Украине в Twitter.

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"Сегодня Государственный департамент США приказал уехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины", — говорится в сообщении.

Но в посольстве отметили, что, несмотря на сокращение персонала, основная команда останется в Украине.

Президент США Джо Байден обратился к гражданам США с требованием покинуть Украину. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

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