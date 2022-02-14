Оснований для военного положения в Украине нет - Резников

Резников: Украина переживет этот кризис и выйдет из него сильнее. Фото: dialog.ua

В Украине не будут вводить военное положение, потому что для этого нет оснований.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова", сообщает РБК-Украина.

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"Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", - отметил он.

Украина переживет этот кризис и выйдет из него сильнее, считает Резников

"Но военное положение вводится в случае вторжения, я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", – сказал министр обороны.

Решения о военном положении в Украине будут приниматься в зависимости от обстоятельств. Пока таких причин нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В случае возможного нападения России на Киев включат сирены, будут объявления на радио и телефоны, сообщил заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко. Гражданам в случае вторжения следует собрать "тревожный чемодан".