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среда, 06 мая 2020 09:01

Ослабление карантина в Черкассах - опасная для жителей пиар-акция Бондаренко перед местными выборами - СМИ

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Ослабление карантина в Черкассах - опасная для жителей пиар-акция Бондаренко перед местными выборами - СМИ
Ослабление карантина в Черкассах - это пиар-ход Бондаренко перед выборами. Фото: Facebook

Преждевременное ослабление карантина в Черкассах - постановка, связанная с попыткой получить политические дивиденды перед местными выборами, и не имеет ничего общего с борьбой за социальную защиту. Речь об этом идет в статье "Холодноярская республика", или регионы против карантина. Почему Бондаренко пошел против власти".

"Бондаренко решил "подзаработать" рейтинг посредством бунта против центральной власти. Так называемое восстановление социальной справедливости на деле скорее просто демарш местной элиты, вполне ожидаемый в преддверии выборов", - говорится в статье.

При этом отмечается, что данные действия представляют серьезный риск для безопасности жителей, поскольку "в Черкасской области уже более 300 случаев Сovid-19", а также это превышение полномочий главы города.

Автор заявляет, что действия главы Черкасс обусловлены желанием избежать уголовной ответственности за нарушения закона.

"В родных Черкассах у Бондаренко далеко не всё так гладко. Пожалуй, стоит начать с послужного списка нашего героя: коррупционные скандалы, обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, в результате чего поднимался вопрос об отстранении с должности, махинации при закупках аппаратов ИВЛ и странные "перемещения" машин в декларации мэра […] Медийный шум в духе противостояния Зеленскому может стать хорошей пьесой, где любое преследование по закону назовут "репрессиями", - сообщают СМИ.

Как ранее сообщалось, Нацполиция возбудила уголовное производство в отношении городской власти Черкасс из-за преждевременного ослабления карантинных мер в городе, что является превышением полномочий. В результате мэра г. Черкассы Анатолия Бондаренко вызвали на допрос в областное отделение Нацполиции 4 мая, однако заседание было перенесено, а А. Бондаренко напомнил Киеву историю "Холодноярской республики" 1918-1922 годов, что СМИ расценили, как угрозу вооруженного восстания.

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06
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