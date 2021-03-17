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среда, 17 марта 2021 11:26

ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка

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В Верховной Раде подрались депутаты из ОПЗЖ и "Слуги народа".

На утреннем заседании нардеп от СН Павел Фролов заявил: "Представители "Батькивщины" и ОПЗЖ снова заблокировали работу парламента поправочным спамом.

Политические силы, которые десятилетиями крышевали серые и черные земельные схемы, сегодня не дают передать местным громадам полномочия распоряжаться десятью миллионами гектаров государственных земель за пределами населенных пунктов. Не дают упростить бюрократические процедуры землеустройства. Отменить искусственные ограничения для населения и бизнеса в ведении хозяйственной деятельности на земле".

"Слуга" заявил о "поправочном терроре".

Впоследствии нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич с трибуны начал кричать на русском языке: "Я рекомендую слово "терроризм", поправочный, особенно от членов регламентного комитета забыть в этом зале навсегда".

Это вызвало возмущение в зале. От депутата требовали говорить на украинском языке.

В сессионном зале произошла драка. Фотографии опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Автор: Ян Доброносов, bykvu.com
 
Автор: Ян Доброносов, bykvu.com
 

"Конфликт между ОПЗЖ и депутатом "слуг", который назвал ОПЗЖ террористами. Депутат ОПЗЖ схватил за уши. На что коллеги "слуг" просто успокоили депутатов", - написал он.

Сегодня Верховная Рада рассматривает законопроект по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

В феврале прошлого года "Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

В этот день парламент должен был рассмотреть законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. О необходимости закона заявлял Международный валютный фонд для новой финансовой программы для Украины.

31 марта прошлого года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

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Дата
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