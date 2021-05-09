ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"

Прокремлевская ОПЗЖ устроила в Киеве "автопробег победы". Видео опубликовал в Facebook журналист Сергей Гришин.

"Встретил так называемый "автопробег победы" на Нивках.

Там 5-7 ретро авто. И где-то 25-30 авто ОПЗЖшных депутатов, их охраны и бусов с титуханами", - написал журналист.

Медведчук ехал на бронированном немецком авто, сообщил Сергей Гришин.

"А мог бы в на "Волге" ездить", - резюмировал журналист.

Издание "Букви" опубликовало фото, на котором мужчины спортивной внешности с нардепами от ОПЗЖ Ильей Кивой и Виктором Черным шли в столице колонной. Несли баннер с надписями: "Патриоты за жизнь", "Фашизм не пройдет".

Некоторые прохожие называли митинг проплаченным.

Участников шествия охранял кордон полиции.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.