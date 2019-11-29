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"ОПЗЖ" и мажоритарщик Яценко: показали нардепов, которые прогуливают голосования

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&quot;ОПЗЖ&quot; и мажоритарщик Яценко: показали нардепов, которые прогуливают голосования
Соратник кума Путина Рабинович является "рекордсменом" по пропуску голосований.

9 депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады за три месяца ее работы. Статистику опубликовал Комитет избирателей Украины.

За это время произошло 1158 голосований. В среднем один нардеп принял участие в 69% из них.

Однако, несмотря на то, что общие показатели участия в голосованиях достаточно высоки, остается проблемой неучастие значительного количества депутатов.

Так, за три месяца работы 96 нардепов приняли участие в менее 50% голосований.

Из них девять пропустили 90% голосований. это:

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;

2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;

3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Александр Фельдман, ОПЗЖ 8%;

8. Антон Яценко, "За будущее", 9%;

9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

"Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов.

Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

С другой стороны, есть ряд нардепов, которые приняли участие почти в 100% голосований. Так, 18 приняли участие в 98-99% голосований парламента. Рекордсменом является Владимир Ватрас с "Слуги народа", который голосовал в 99,6% случаев.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.

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