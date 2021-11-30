ОПЗЖ и "ЕС" хотели отстранить спикера. Группа Коломойского стала против

Стефанчука хотели отстранить от председательства в течение двух пленарных дней. Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада провалила отстранение спикера Руслана Стефанчука.

За это проголосовали 31 народный депутат, сообщает Gazeta.ua.

Отстранить Стефанчука предложили две фракции – ОПЗЖ и "Европейская солидарность" после голосования за изменения в Налоговый кодекс.

Стефанчука хотели отстранить от председательства на заседании в течение двух пленарных дней.

"Объединились в таком порыве", – сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Депутат от "ЕС" Ирина Геращенко пожаловалась, что "оппозиция не имеет права ни на одно слово".

"Было нарушено право нашей фракции озвучить поправки", - сказала.

В то же время, сопредседатель группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко заявил, что их группа не будет поддерживать инициативу двух фракций.

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Из 31 "За" голоса дали два депутата из фракции "Слуга народа" (Игорь Васылив и Сергей Ионушас), шестеро - ОПЗЖ, 17 - "ЕС", один - "Батьківщина", двое - "Довіра", трое - внефракционные. "Голос" и "За будущее" – ноль голосов "За".

"Передаю председательство на заседании Руслану Алексеевичу Стефанчуку", - сказал Корниенко. "Двигаемся дальше", - сказал спикер.

30 ноября Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в госбюджет. Решение поддержали 255 депутатов. Руслана Стефанчука назначили спикером 8 октября.