Рада приняла закон о повышении налогов

Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в госбюджет.

Соответствующий законопроект во втором чтении на заседании Рады 30 ноября поддержали 255 депутатов.

"За" проголосовали 210 депутатов из фракции "Слуга народа", 18 - из фракции "За будущее", 19 из фракции "Доверие", двое от "Батькивщины" и еще шесть внефракционных.

Автор: youtube.com Проголосовать законопроект № 5600 монобольшинством не удалось - поддержали только 210 "слуг"

Документ № 5600 касается как предприятий, так и граждан Украины. В случае подписания президентом он вступит в силу 1 января 2022 года.

Законом предусмотрено минимальное налоговое обязательство по земельным участкам. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тыс. грн за 1 га, минимальное обязательство составит 1,4 тыс. грн за 1 га в год. Также в размере 18% устанавливается налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 минимальных зарплат.

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Документ имеет целью уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 га до 0,5 га. Исключаются из плательщиков единого налога четыре группы, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, кроме кур.

Согласно документу, доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости, облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%. Повышаются также ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица-должника за границу. Предусматривается и ограничение в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов-должников за пределы Украины в случае невыполнения налоговой обязанности.

Законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в госбюджет, подготовленный Минфином, Кабмин внес в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд грн налогов. Ранее Верховная Рада приняла решение о рассмотрении законопроекта № 5600 по сокращенной процедуре. После этого финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту принять его во втором чтении. Из 159 предложенных правок депутаты отклонили 29.