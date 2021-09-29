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среда, 29 сентября 2021 19:37

Кабмин хочет, чтобы ЕСВ и единый налог платили ежемесячно

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Кабмин хочет, чтобы ЕСВ и единый налог платили ежемесячно
Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Фото: itc.ua

Кабинет министров согласовал законопроект, который предлагает изменить налоговый период для представления налогоплательщиками с квартального на месячный.

Такое решение приняли на заседании 29 сентября. Проект закона разработал Пенсионный фонд по собственной инициативе.

Целью законопроекта является обеспечение своевременности исчисления страхового стажа и обеспечения своевременности назначения и получения пенсионных и других выплат по соцстрахованию.

Сейчас для плательщиков ЕСВ и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчетности (отчет подается в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

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В записке за подписью главы Минсоцполитики, объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

- отсрочке (от 1 до 3 месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат (временная нетрудоспособность, безработица, начисления пенсии);
- ослаблению платежной дисциплины в части суммы единого взноса;
- смещения срока (от 1 до 3 месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;
- невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

В Минсоцполитики заявили, что обеспечение направления Налоговой ежемесячно данных об уплате работодателем единого взноса позволит ежемесячно рассчитывать страховой стаж.

Для субъектов хозяйствования также называют негативное влияние - незначительное увеличение времени на представление ежемесячной отчетности.

Если законопроект поддержит Рада, изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года. После принятия закона предусматривается переходный период на полгода для приведения всех нормативных актов в соответствие с новыми требованиями.

В декабре этого года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. Следующее повышение "минималки" будет в октябре 2022-го.

Осенью следующего года минимальная зарплата составит 6700 грн. Это предусмотрено в проекте госбюджета-2022.

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