Опубликовали сотню страниц документов об отношениях между США и Украиной

Сокрытие материалов доказывает, что Белый дом препятствует правосудию Фото: INTV.ua

Госдепартамент США обнародовал почти 100 страниц документов, касающихся отношений с Украиной.

Среди документов были электронные письма, что "подтверждают многочисленные контакты в мае 2019 года госсекретаря Майка Помпео и адвоката Трампа Джулиани", пишет НВ.

"Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгресса. Потому что это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США", - сказал директор American Oversight Остин Эверс.

Сокрытие материалов доказывает, что Белый дом препятствует правосудию.

"Это убедительно доказывает, что администрация препятствует правосудию", - отмечают в American Oversight.

Документы свидетельствуют о телефонном разговоре Руди Джулиани и Майка Помпео 26 марта 2019. E-mail от 28 марта содержит список запланированных звонков в Помпео, в частности от Джулиани на 29 марта, и от члена Палаты представителей Девина Нуньеса - на 1 апреля.

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Среди документов - письмо 6 бывших послов США в Украине в Госдеп, в котором выражается обеспокоенность атак на Мари Йованович.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын его главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена Хантер.