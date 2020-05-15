Опубликовали новые санкционные списки Украины против России

Появились новые санкционные списки Украины против России.
В списках 377 физических и 235 юридических лиц. Перечень содержится в указе президента Владимира Зеленского №184 от 14 мая, которым он вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О введении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Санкции вводятся от года до трех. Списки включают как лиц, которые были внесены туда раньше, так и тех, кого не было. Несколько человек оттуда исключили.
Санкциями предусматриваются следующие ограничения:
- блокирование активов в Украине;
- запрет вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на въезд в Украину;
- запрет иностранцам приватизировать и брать в аренду государственное имущество Украины;
- ограничение или запрет на предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей в Украине;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- запрет торговых операций;
- запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;
- запрет на госзакупки у юрлиц-иностранцев и предпринимателей, которые продают иностранные товары, работы и услуги;
- прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из нее валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выпущенным за пределами Украины.
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Беларусь объявила о начале поставок нефти с США. Договоренность об этом была достигнута в феврале во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео с президентом страны Александром Лукашенко.
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