Опубликовали итоговый документ встречи в "нормандском формате"

Появилось коммюнике "нормандской встречи". Фото: Корреспондент

Появился документ по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Коммюнике располагает hromadske.

Так, в нем говорится:

полное и всеобъемлющее прекращение огня до конца 2019 год;

обновление плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы в Минске от 3 марта 2016 года;

согласованы три дополнительные зоны разведения войск до конца марта 2020 - не указаны, какие именно;

до конца года из ТКГ планируют осуществить обмен пленных по формуле "всех на всех", начиная с "все установленные на всех установленных"; к ним обеспечат доступ международных организаций, в частности Красного Креста;

в пределах ТКГ течение 30 дней должно быть согласовано создание новостей пунктов пропуска на линии разграничения;

наблюдатели ОБСЕ должны иметь полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины.

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Напомним, в Елисейском дворце в Париже завершилась встреча руководителей Украины, России, Франции и Германии.