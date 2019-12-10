Опубликовали итоговый документ встречи в "нормандском формате"

Появился документ по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Коммюнике располагает hromadske.
Так, в нем говорится:
полное и всеобъемлющее прекращение огня до конца 2019 год;
обновление плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы в Минске от 3 марта 2016 года;
согласованы три дополнительные зоны разведения войск до конца марта 2020 - не указаны, какие именно;
до конца года из ТКГ планируют осуществить обмен пленных по формуле "всех на всех", начиная с "все установленные на всех установленных"; к ним обеспечат доступ международных организаций, в частности Красного Креста;
в пределах ТКГ течение 30 дней должно быть согласовано создание новостей пунктов пропуска на линии разграничения;
наблюдатели ОБСЕ должны иметь полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины.
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Напомним, в Елисейском дворце в Париже завершилась встреча руководителей Украины, России, Франции и Германии.
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