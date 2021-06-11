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Опрос КМИС: "Европейская Солидарность" догнала "Слугу народа"

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Опрос КМИС: &quot;Европейская Солидарность&quot; догнала &quot;Слугу народа&quot;
Киевский международный институт социологии опубликовал обновленные результаты партийных рейтингов. Фото: zagran.guru

"Слуга народа" и "Европейская Солидарность" имеют примерно одинаковую поддержку избирателей. Разница в поддержке этих партий - в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое-второе место.

Об этом сообщает КМИС.

По состоянию на 1-7 июня партию "Слуга народа" поддержали 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, "Европейскую солидарность" поддерживают 18,5% среди тех, кто определился с выбором.

Если в апреле разница в поддержке "Слуги народа" и "ЕС" была сверх погрешности, то есть "Слуга народа" формально действительно имела наибольшую поддержку и была на первом месте, то сейчас поддержка обеих партий в пределах статистической погрешности, и поэтому обе партии "делят "лидерство с примерно одинаковой поддержкой.

Если между февралем и апрелем фиксировался рост поддержки партии "Слуга народа" и одновременно снижение - "ОПЗЖ", "Батькивщины", "Голоса" (для "ЕС" изменений не было), то сейчас в случае всех партий по сравнению с апрелем изменения - в пределах статистической погрешности, то есть текущие рейтинги всех политических сил не отличаются от рейтингов по состоянию на апрель.

Третье-четвертое места делят "Батькивщина" (12%) и "ОПЗЖ" (11,9%) (разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (7,2%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближенные к нему "Украинская стратегия Гройсмана" (4,2%), "Оппозиционный блок" (лидерами отмечались Евгений Мураев и Вадим Новинский) (4,2%) и Радикальная партия 4,2%).

На выборах президента, если бы они происходили в начале июня и если бы в них принимали указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский -30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 17,4% среди тех, кто определился.

Далее следуют Юлия Тимошенко (12,7%), Юрий Бойко (10,6%) и Игорь Смешко (8,1%). Поддержка других кандидатов ниже.

В течение 1-7 июня 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2003 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Дата
11
июня

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