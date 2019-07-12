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Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит "Оппозиционную платформу"

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Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит &quot;Оппозиционную платформу&quot;
По результатам опроса исследовательского агентства Info Sapiens, в Верховную Раду прошли бы пять партий

Данные опроса свидетельствуют, что за партию Слуга народа готовы проголосовать 43,4% среди тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором. За Европейскую солидарность — 9,7% и 10,1% соответственно, Оппозиционную платформу — за життя — 8,9% и 9,3%, ВО Батькивщина — 8,1% и 8,4%, партию Голос — 7,6% и 7,9%.

Остальные партии набирают менее 5% голосов, которые определились с выбором.

Кроме того, 57% взрослого населения Украины, скорее всего, пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7−10 по 10-балльной шкале.

Опрос проведен методом личного интервью на дому у респондента. Выборка исследования составляет 880 человек в возрасте от 18 лет.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2% для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.

Исследование проводилось 27 июня — 7 июля 2019-го.

НВ Украина
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