Определили условия допроса Порошенко на полиграфе

Порошенко допросят с полиграфом только с его согласия. Фото: korrespondent.net

Пятого президента Петра Порошенка допросят на полиграфе только с его согласия.

"Печерский суд дал разрешение на допрос бывшего президента Петра Порошенка с применением полиграфа. Такой допрос может произойти с согласия допрашиваемого ", - говорит Анджелика Иванова, пресс-секретарь Государственного бюро расследований, пишет ukrinform.

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Неизвестно, когда будет проведен допрос и произойдет ли вообще.

Порошенко выразил недоверие в Государственный бюро расследований. Поэтому согласился пройти допрос на полиграфе в прямом эфире канала "Прямой".

5-й президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время допроса в ГБР дал все объяснения относительно прозрачности купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком".