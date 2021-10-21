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четверг, 21 октября 2021 11:36

Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
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Фото: Ян Доброосов, "Телеграф"

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум пришла в Верховную Раду с сумкой итальянского бренда Gucci.

Фото с заседания парламента опубликовал "Телеграф"

В магазине Gucci такая сумка стоит $2190 или 57 246 грн по нынешнему курсу.

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Минимальная пенсия в Украине - 1854 грн, минимальная зарплата - 6 тыс. грн.

Алена Шкрум - депутат двух парламентских созывов. Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В прошлом году депутат приходила в парламент с сумкой Versace, которую со скидкой можно было купить в Киеве за чуть менее 30 тыс. грн.

Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Елена Шуляк ходит в Верховную Раду с сумкой итальянского бренда Versace за 56 тыс. грн.

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