"Оппоблок" поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия

В Харькове опять появится проспект Маршала Жукова. Решение о возвращении исторического названия проспекту, которому в 2016 году было присвоено имя Петра Григоренко, принято сегодня, 19 июня, на сессии Харьковского городского совета. За проголосовали 59 депутатов горсовета.

Ранее электронную петицию на официальном сайте Харьковского горсовета с просьбой вернуть название проспекту Маршала Жукова подписали 5 тыс. 587 харьковчан. После этого было решено вынести этот вопрос на рассмотрение сессии горсовета.

"Мы возвращаем проспекту его историческое название и рассматриваем маршала Жукова исключительно как военачальника, который освобождал Украину, в частности Харьков, и Европу от нацистских захватчиков, – сказал во время сессии мэр Харькова Геннадий Кернес. – Что касается общественного мнения, то оно отображено в петиции". Кроме подписей под электронной петицией, в мэрию с такой же просьбой поступили личные обращения жителей города.

По словам Евгения Мураева, "Оппозиционный блок", под соответствующими заявлениями в общей сложности подписалось около 45 тысяч граждан.

Напомним, что в Харьковском городском совете была создана новая депутатская фракция "Оппозиционный блок – Доверяй Делам", в состав которой вошло 54 депутата. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес. Председателем новосозданной фракции стал депутат горсовета Игорь Терехов.