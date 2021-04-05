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"Опора" заявила о нарушениях при установлении результатов выборов в округе 87

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&quot;Опора&quot; заявила о нарушениях при установлении результатов выборов в округе 87
"Опора" заявляет о возможных мошеннических действиях на 87 округе

"Опора" заявляет о нарушениях на довыборах в 87-м округе прав избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления.

Об этом говорится в предыдущем заявлении Гражданской сети "Опора" относительно результатов голосования на промежуточных довыборах народного депутата в округе № 87, опубликованных на сайте организации.

В заявлении отмечается, что ситуация, которая сложилась на довыборах, требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических манипуляций с избирательной документацией.

Наблюдатели "Опоры" настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

Особенностью проблемной ситуации является то, что данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателей, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации.

"Опора" требует от Национальной полиции Украины выявить и обнародовать все доказанные факты, касающиеся процесса хранения и охраны избирательных бюллетеней в помещении окружной избирательной комиссии, присутствия ее членов и субъектов избирательного процесса в помещении ОИК на различных этапах подведения итогов голосования.

В Общественной сети также обеспокоены отсутствием публичной реакции Службы безопасности Украины на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в адрес ее подразделения относительно возможного вмешательства в процесс суммирования голосования и призывают СБУ обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений в здании, в которой размещается ОИК № 87.

Кроме того, "Опора" обратилась к ЦИК воспользоваться своими полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса подведения итогов голосования и результатов выборов.

Напомним, партия "За майбутнє" обнародовала заявление, в котором призвала президента Украины, министра внутренних дел и генерального прокурора Украины немедленно вмешаться в ситуацию в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства в избирательном округе № 87.

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Дата
05
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