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среда, 27 января 2021 10:47

Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко

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Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Андрей Сенченко назвал Крымскую платформу только дополнительным форматом возвращения Крыма. Фото: Википедия

Крымская платформа - важная инициатива власти. Ведь 7 лет войны ничего не делали на этом направлении, считает бывший вицепремьер крымского правительства, екснардеп 60-летний Андрей Сенченко. Саммит инициировали, чтобы систематизировать и разработать шаги по деоккупации Крыму.

Насколько удачной будет форма саммита?

К участию надо приглашать государства, для которых на первом месте ценности, а не российский газ. Балтийские страны, Польшу, Норвегию, Швецию. Планируется привлекать лидеров стран, министров иностранных дел, экспертов. Но нужен еще внутриукраинский вектор - сообщества вынужденных переселенцев из Крыма. Среди них - журналисты, политики, общественные деятели. Этим должно заняться министерство реинтеграции.

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На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одно приглашение присоединиться к платформе пришлют и России. Это будет эффективно?

Привлекать Россию опасно. Участвует в нормандской формате (переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции, России. -Gazeta.ua). Если бы ее там не было, обсуждали бы, как заставить Путина уйти с оккупированных территорий. А так 5 лет рассматривают сформированную Москвой повестку дня. На Крымской платформе РФ так же будет имитировать деятельность, обвинять Украину, тянуть время и перетаскивать дискуссии на свою сторону. Может это приглашение считают элегантной игрой, но закончится она не в нашу пользу.

Правильно действует власть по крыму в целом?

Я также не согласен с разделением донбасского и крымского вопросов. Если в будущем при определенных условиях Путин таки уйдет из Донбасса, наши европейские партнеры возьмут паузу и еще дальше отойдут от проблемы Крыма. Отделяет их кремлевская логика - полуостров Москва считает своим, а Донбасс "народными республиками". Для нас в обоих случаях - оккупация.

Насколько действенным может оказаться новый формат для возвращения Крыма?

Крымская платформа важная, но не самодостаточна. Может быть приложением к гарантиям Будапештского меморандума (в 1994 году США, Великобритания и РФ гарантировали Украине безопасность в обмен на безъядерный статус. Позже к меморандуму присоединились Франция и Китай. -Gazeta.ua). Проблема в комплексе неполноценности украинской власти. Действующая и предыдущая так и не сформулировали, чего хотим от государств-гарантов. Это единственный формат, в котором нам кто-то что-то должен. Будет действенным, если работать на этом направлении. От гарантов надо требовать усиления санкций пока Россия не уберется с нашей земли. Украина уже сделала шаг. В президентском опросе на местных выборах говорилось о выполнении Будапештских гарантий. Более 70 процентов Украинская это поддержали.

Как действовать в этом направлении?

Новый президент США Джо Байден в своих первых выступлениях уже говорил, что для США остается приоритетом ядерное разоружение. Украина внесла большой вклад в ядерное разоружение мира, когда присоединились к международному соглашению о нераспространении ядерного оружия. Украинская армия защищает не только свою землю, а в силу геополитических факторов - и восточный фланг НАТО. В этом интерес и США как гаранта Будапештского меморандума, и всех стран НАТО. Нам не будут аплодировать, но к этому все равно надо возвращаться и эти гарантии требовать.
О санкциях, то это в первую очередь эмбарго на куплю-продажу российской нефти и нефтепродуктов. Даже угроза введения такого эмбарго уже серьезно повлияет на позицию Кремля. Второе - военно-техническая помощь большего масштаба. Все страны НАТО получили выгоду от того, что Украина избавилась ядерного оружия. Это можно посчитать. Часть полученного, могут направить на восстановление украинской армии. В-третьих, надо говорить о системе получения компенсаций и вред, причиненный Российской Федерацией украинским гражданам, в том числе бизнеса и государству. Это могут быть судебные иски, репарации. Это четко надо артикулировать на встречах с нашими партнерами. Если бы Порошенко не навязал стране многолетнюю толкотню в Минске, а четко ставил вопрос о выполнении Будапештских гарантий, мы бы уже вернули Крым и Донбасс. Ведь когда сами ничего не инициируем, никто за нас делать этого не будет.

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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