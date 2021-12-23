ОП выбивает оппозицию, чтобы закрыть вопрос Минских соглашений

Порошенко специально инкриминируют государственную измену. Фото: facebook Роман Костенко

Нардеп Роман Костенко назвал подозрение в госизмене и содействии терроризму Петру Порошенко абсурдом.

Об этом он заявил в эфире "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Я думаю, в общем, сейчас задача Офиса президента - это выбить оппозиционные силы, для того, чтобы в перспективе принимать какие-то решения, где они понимают, кто будет сопротивляться. Я думаю, что это может быть в следующем году какие-то вопросы по Минским договоренностям. Понимают, что может быть такой энергетический кризис и они видят, кто их больше всего критикует. Я думаю, что есть задача выбить эти силы из парламента, чтобы они их не критиковали, политически их подавить. Они в политике слишком мало, чтобы кого-то запугать. Что касается дела Порошенко - это абсурд, приписывать президенту Украины финансирование терроризма и госизмену", - заявил Костенко.

По его мнению, пятому президенту специально инкриминируют государственную измену.

"Почему именно государственная измена, я могу объяснить. Потому что эти слова приклеились к офису президента из-за срыва спецоперации в отношении вагнеровцев 15 месяцев назад. Прицепили это выражение на Порошенко, чтобы не ассоциировать с собой. Такими простыми трюками "95 квартала" нельзя отвлечь фокус от основных вопросов. Я думаю, что все это закончится ничем. Я считаю, что Порошенко должен вернуться и доказать всем, что он будет бороться и показать всем, что он действительно политический деятель, который не боится того, что ему вменяют с Банковой", - подытожил нардеп.

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Лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн. СБУ вручила подозрение по этому делу эксминистру энергетики Владимиру Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн. Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР. Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине январе. Таким образом, он не придет на допрос в ГБР. Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко. США подчеркнули важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации подозрения Порошенко. ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.