В Европарламенте сделали заявление о деле против Порошенко

Депутаты Европейского парламента обнародовали заявление по делу против пятого президента Петра Порошенко. В Европарламенте подчеркнули: украинские власти должны воздерживаться от политических преследований и выборочного правосудия, как это было в прошлые времена.

"Мы настойчиво предостерегаем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным из прошлого практикам выборочного правосудия и политически мотивированных преследований в стране, которая стремится к европейской интеграции и, в частности, находится в процессе внедрения всеобъемлющей реформы судебной системы, которая должна привести к бесспорному применению верховенства права без сомнений в политическом влиянии", - говорится в заявлении.

"Мы ожидаем, что правоохранительные органы, в частности, Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма". Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности судебной власти, справедливости и прозрачности судебных процедур", - пишут евродепутаты.

Любые политические разногласия должны разрешаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия. Мы призываем украинские власти к реализации европейского выбора Украины и непрерывно оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", говорится в документе.

В Европарламенте отмечают, что во время больших и экзистенциальных угроз все украинцы должны объединиться в условиях скопления российских вооруженных сил на украинских государственных границах и агрессивных заявлений российского руководства против Украины.

"Мы продолжаем твердо поддерживать Украину и ее народ на основе солидарности, преданности и дружеских советов", - пишут европарламентарии.

Обращение направлено Ирине Венедиктовой - генеральному прокурору, Денису Малюське - министру юстиции, Андрею Ермаку - главе Офиса президента Украины, Иванне Климпуш-Цинцадзе - главе Комитета ВРУ по вопросам интеграции в ЕС, Вадиму Галайчуку - сопредседателю Комитета парламентской ассоциации Украина-ЕС.