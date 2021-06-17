ОП отреагировал на встречу Путина и Байдена. Сделали заявление

Лидера имеют фактически разные позиции, говорит советник. Фото: reuters.com

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена подчеркнула разницу между мировоззрениями государств.

Байден выступил в поддержку Украины. Однако большинство ключевых тем обсудили в формате анонсов, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу".

"Все достаточно прозрачно. Саммит президентов США и РФ частично зафиксировал положение вещей в международной политике и в двусторонних отношениях именно сейчас. Подчеркнул, что между странами есть огромная мировоззренческая разница, но глобальная безопасность требует обязательно диалога. Ключевые темы, на мой взгляд было проговорено только в формате анонсов. Поэтому следует ожидать развития подобного диалога", - заявил Подоляк.

По его словам, были опасения, что якобы президенты США и РФ могут договориться об украинском вопросе "келейно, кулуарно, с существенными репутационными убытками для других стран". Но конкретных договоренностей удалось достичь только по поводу возвращения послов. Что касается других тем, то у лидеров фактически разные позиции.

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"Что для нас крайне важно? Президент Байден четко подчеркнул, что выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он вспомнил Минские договоренности, но в формулировке: надо усилить дипломатические усилия для их реализации. Это важно. Потому что это означает несколько новый подход . Реалии немножко другие, чем были в то время, когда формулировали Минск и закладывали в них последовательность и логистику выполнения. То есть не прямо, но можно говорить о некоторой потребности модернизации. Мы же и активизировали работу по более адекватному прочтению Минска на всех уровнях - так слова Байдена фактически нам в поддержку", - подчеркнул Подоляк.

Советник также добавил, что Путин этот же вопрос прокомментировал по-другому.

"Фактически, он впервые публично признал, что отвергает любые предложения, как действительно можно выполнить Минск, и требует выполнения только одной части - политической. То есть руководство РФ заинтересовано только в том, чтобы провести выборы в Донецке и Луганске, пока продолжается оккупация, и зафиксировать то, что они называют "особым статусом". При этом по безопасности контекст они полностью игнорируют. Это нельзя назвать логичным. И хорошо, что такой подход на самом деле не поддерживается мировым сообществом, в том числе и Америкой, что мы вчера услышали", - сказал он.

Все о главном событии вчерашнего дня: Президент США сказал, что Россия не должна диктовать миру повестку дня. Он также заявил, что предупредил Россию: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Чтобы избежать такой войны, президент США представил Путину 16 инфраструктурных секторов, на которые нельзя нападать. И предупредил: поскольку экономика РФ находится в кризисе, холодная война Кремлю точно не нужна. Байден также пригрозил разрушительными последствиями в случае смерти Алексея Навального. И сказал Путину, что США будут твердо поддерживать Украину. Также договорились о взаимном возвращении послов. Обсуждали и вступление Украины в НАТО. Путин на пресс-конференции на все вопросы отвечал уклончиво: в очередной раз отрицал агрессию России против Украины, отрицал хакерские атаки России на США; оправдывал ограничения российской оппозиции; а на обвинения в нарушении прав человека переводил стрелки на Америку, напоминая о Гуантанамо и штурме Капитолия.