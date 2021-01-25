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понедельник, 25 января 2021 19:48

ОП не ответил, за счет чего снимали новогоднее поздравление Зеленского

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Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского снимали на средства неизвестного происхождения. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Он опубликовал ответ руководителя Офиса президента Андрея Ермака на депутатское обращение

"Средства из государственного бюджета на проведение указанных съемок не тратились", - говорится в документе.

Ермак сообщил, что съемки состоялись 27 декабря в Мариинском дворце и на площади перед дворцом.

"Дети, которые участвовали в съемках, в сопровождении родителей были приглашены съемочной группой... Съемки с участием детей продолжались несколько часов с соблюдением требований действующего законодательства. От родителей претензий в адрес съемочной группы не было", - говорится в ответе.

 

"На четко поставленные вопросы: кто организатор, как привлекали детей - кто приглашал, ну и кто платил за все это, Ермак пока не ответил. Если повторно не ответит, то это четкое основание для прямого применения антикоррупционного законодательства", - написал Арьев в Facebook.

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Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении разговаривал с детьми.

"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты", - заявил он.

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Дата
25
января

Зеленскому исполнилось 43 года

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