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суббота, 13 февраля 2021 01:07

ОП: Досрочных выборов не будет. Разумков - остается

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ОП: Досрочных выборов не будет. Разумков - остается
Офис президента: "Разумков - часть нашей команды". Фото: Укринформ

Офис президента не рассматривает варианта досрочных выборов Верховной Рады, а спикер Дмитрий Разумков остается членом президентской команды.

"Этих разговоров нет. И это показывает голосования в Раде: партия "Слуга народа" и другие партии голосуют, и никаких вопросов по голосованию важных законопроектов нет", - сказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что есть "некоторые споры" по некоторым законопроектам, но отметил, что для этого и есть парламент, чтобы решать такие дискуссии.

"Поэтому вопрос о досрочных выборах вообще сейчас не стоит", - сказал заместитель главы Офиса главы государства.

Также он подчеркнул, что председатель ВР Дмитрий Разумков продолжает быть членом президентской команды.

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"Господин Разумков - это часть нашей команды, один из лидеров команды, поэтому вообще вопросов относительно того, что он не в команде, нет", - заявил Тимошенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский якобы хочет видеть действующего вицеспикера Руслана Стефанчук в должности председателя ВР вместо Дмитрия Разумкова.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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