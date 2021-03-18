ОП давит на Добкина, чтобы он не мешал возвращению Харькова Авакову - СМИ

СМИ: Аваков возвращает себе Харьков, а Добкина, который ему мешает, будут прессовать. Фото: dobkinmm / Instagram

Офис президента угрозами уголовных производств осуществляет давление на Михаила Добкина, чтобы тот не принимал участия в выборах харьковского городского головы, которые должны быть назначены на 31 октября 2021 года

Об этом говорится в видеоблоге журналиста Богдана Буткевича "Добкин вместо Кернеса. Выдержит ли Харьков?" на сайте "Цензор.нет".

По информации Буткевича, сейчас глава МВД Арсен Аваков контролирует власть в Харькове и Харьковской области через исполняющего обязанности харьковского мэра и бывшего первого заместителя умершего Геннадия Кернеса Игоря Терехова и других связанных с ним людей в городском и областном советах. Журналист напомнил, что между Тереховым и Аваковым давно существует связь, поскольку Терехов до 2010 года был заместителем Авакова в должности председателя Харьковской ОГА.

Тандем Аваков-Терехов будет участвовать в выборах харьковского городского головы 2021 года. И именно они являются главными претендентами на победу на этих выборах. "Аваков сейчас активно показывает харьковским элитам, кто в доме хозяин... Авакову отдают Харьков в обмен на лояльность Зеленскому", - отметил журналист.

Впрочем, пока, отмечает издание, рейтинги Добкина выше рейтингов Терехова и его появление на выборах путает карты Авакова. "У Терехова нет своего электората, его потенциальный электорат - это электорат Кернеса", - отмечает издание. Но именно этот электорат и воспринимает Добкина как "второго Кернеса" и настоящего наследника.

Журналист говорит, что недавно бизнесмен и соратник Авакова и Терехова Павел Фукс в одном из интервью обвинил Добкина в попытке создать в 2014 году Харьковскую народную республику.

"Потом пошла информация, что Служба безопасности Украины готовит подозрение Добкину по этим событиям, а не за какие-то нарушения 300-летней давности, которые ему пытались пришить при прошлой власти. Абсолютно безуспешно", - отметил Буткевич.

"На 99% все эти телодвижения вокруг Добкина - это просто попытки политического давления на него, чтобы он не мешал возвращению Харькова Авакову", - убежден Будкевич.

Напомним, 17 марта профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрел вопрос назначения внеочередных выборов харьковского городского головы и рекомендовал Верховной Раде назначить выборы на 31 октября 2021 года.