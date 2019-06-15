Онищенко не пустили на выборы в Раду

Александра Онищенко отказались регистрировать. Фото: Politeka

Александру Онищенко отказали в регистрации в качестве кандидата в народные депутаты Украины.

"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОВО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - указали в ЦИК.

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Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что народный депутат - беглец Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Три года назад, 15 июня 2016 го, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о намерениях снять неприкосновенность и арестовать народного депутата Александра Онищенко. Детективам не удалось это сделать. Нардеп бежал во Францию, а затем перебрался в Испанию, где находится до сих пор.