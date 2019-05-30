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четверг, 30 мая 2019 13:02

Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде

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Они &quot;работают&quot;: нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Нардепы тоже играют в телефонные игры.

Нардеп-мажоритарщик из Львовской области Дмитрий Добродомов во время заседания Верховной Рады играл в игры на телефоне.

Соответствующее видео опубликовал в среду фотограф Ян Добороносов.

"Когда нет голосов в зале, можно и отвлечься. Говорят, полезно для умственной работы", - оправдался нардеп в Facebook.

Добродомов добавил, что игру "сын поставил на телефон".

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В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 — в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. Избирали их в октябре 2014-го. Полномочия парламент должен прекратить в 2019-м.

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