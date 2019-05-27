"Он постоянно хочет кого-то "сделать" - в Раде злятся на Зеленского

Парубий отметил, что государственные институты должны проявлять друг к другу уважение. Фото: 112.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает неправильными видеообращения президента Владимира Зеленского, в которых он унижает парламент.

Об этом спикер сказал после выступления на согласительном совете представителя президента в ВР Руслана Стефанчука, призывавшего к конструктивной работе.

"Мы ежедневно чувствуем настроение президента на "конструктивную" работу. И тогда, когда он назвал Верховную Раду почему-то русским словом "ВРУ". И тогда, когда процитировал мои слова, которые не является правдой. И сейчас, во время согласительного совета, он дал очередное обращение к Верховной Раде с очень унизительным и оскорбительным обращением. Считаю это неправильным. Он постоянно почему-то хочет кого-то "сделать". С этим мы тоже должны что-то решить", - сказал Парубий.

Он отметил, что государственные институты должны проявлять друг к другу уважение.

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Ранее президент Владимир Зеленский в своем посте написал, что "Верховная Рада Украины - сокращенно ВРУ. ВРУ - их жизненный девиз". Сегодня глава государства призвал парламентариев "хоть немного восстановить доверие общества" и принимать законопроекты без "коррупционных выходок".