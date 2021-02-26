Олигархам приготовиться - депутат рассказала, кому следующему ожидать санкций

Рассказали, кто следующий получит санкции. Фото: Укринформ

Планируется расширить круг лиц, на которых могут быть наложены санкции.

Власти взяли курс на деолигархизацию, заявила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на Апостроф ТВ.

Санкции будут касаться получения государственного имущества и недр в нарушение законодательства при проведении большой приватизации.

"Мы проводим работу, чтобы провести определенную деолигархизацию страны", - заявила Безуглая.

Арест нефтепровода "Самара - Западное направление", к которому причастны структуры Виктора Медведчука, это только начало.

"Фирташ, Левочкин, Ахметов, Коломойский - мы сейчас видим активизацию деятельности по ним. Напрягаться стоит всем, кто нарушал закон и грабил страну", - заявила Безуглая.

Процесс деолигархизации не означает национализацию их активов.

"Речь не идет о полной национализации, говорится об аудите полученного в собственность путем приватизации. Того, что было приватизировано и получено с нарушением законодательства и создает угрозу экономической и энергетической безопасности государства", - пояснила Безуглая.

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Владимир Зеленский созывает 26 февраля заседание Совета национальной безопасности и обороны. На прошлом заседании санкции ввелись против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.