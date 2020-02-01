Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский

Из 20 депутатов фракции "Слуга народа", которые посетили Давос, только 4 оплатили поездку самостоятельно.

Самостоятельно оплатили поездку депутаты: Наталуха, Забуранна, Нагорняк, Галайчук, написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в Facebook.

Фонд Сороса оплатил поездку Бардиной, помощнице Лещенко в прошлом созыве.

Остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук. Фамилии нардепов: Арахамия, Корниенко, Жмеренецкий, Жупанин, Киселевский, Кравчук, Михайлюк, Овчинникова, Пидласа, Припутень, Чернев, Шипайло, Шуляк, Юраш, Ясько.

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Дубинский утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Олигарх Виктор Пинчук в швейцарском Давосе учил народных депутатов, приехавших на Всемирный экономический форум. Об этом в Twitter рассказал журналист Роман Кравец. "Народные депутаты уже вчера начали съезжаться в Давос. Их порядка 25 человек. Это в основном фракция "Слуга народа", "Голос". Есть депутаты из "Батькивщины", несколько человек из "Европейской солидарности", - рассказал он.