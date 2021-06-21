Олигарх Фирташ отрицает обвинения, по которым СНБО ввело санкции

Фирташ против санкций от СНБО. Фото: BBC

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него Советом национальной безопасности и обороны.

Фирташу не было сообщено заранее о введении против него санкций, и он не мог оспорить обвинения в СНБО, говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, сообщает Reuters.

"Поскольку Фирташу не было вручено решение Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что г-н Фирташ категорически отвергает обвинения, которые, по его мнению, неверны", – говорится в заявлении Дэвиса.

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Решение о санкциях против Фирташа СНБО принял в пятницу, 18 июня 2021 года, его обвиняют в поставках титанового сырья на оборонные предприятия России. В 2014 году его задержали в Австрии на запрос следователей США. Олигарха обвиняют во взятке в $ 18,5 млн за разрешение на добычу титанового сырья в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов.