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четверг, 29 апреля 2021 16:16

Олег Гладковский будет обращаться в ЕСПЧ

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Президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский будет обращаться в Европейский суд по правам человека из-за системного политического преследования его семьи и компаний, которые входили или входят в состав корпорации.

Об этом сообщили в корпорации "Богдан".

К такому шагу его заставил правовой беспредел, признаки которого постоянно присутствуют в действиях государственных структур, работающих заангажированно и которые преследуют, прежде всего, медийный результат.

Гладковський будет заявлять о нарушении ст.18 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает политические преследования.

Президент корпорации "Богдан" считает, что за годы преследований наглядно прослеживается ручное управление правоохранительными органами и судами со стороны властной вертикали в Украине.

При этом на показных официальных мероприятиях действующей власти техника производства предприятий корпорации "Богдан" используется для демонстрации достижений в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины, что на фоне процессуального прессинга вызывает как минимум недоумение. Потому что с одной стороны наглядно прослеживается очередная волна преследований предприятий "Богдан", с другой - за два последних года для ВСУ так и не поставлена ​​колесная техника в любых значимых объемах и Верховному Главнокомандующему приходится выступать на фоне грузовиков "Богдан-63172".

 
"Богдан"
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